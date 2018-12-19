Клавиатура Google Gboard стала поддерживать более 500 языков

Google своей клавиатуре Gboard уделила очень много внимания и проделала огромную работу, чтобы ею могли пользоваться как можно больше людей.

Недавно клавиатура Gboard получила обновление, которое принесло новые языки, а теперь она поддерживает 500 языков, включая разновидности.

Стоит отметить, что на старте распространения клавиатура поддерживала около 100 языков, а за два года их количество увеличилось до 500.

Приложение Gboard в магазине Google Play уже скачали более 1 млрд раз и у него сейчас средний балл 4,3.