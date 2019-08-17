Китайцы разработали самокат с функцией возврата на зарядную станцию

Segway-Ninebot Group представила новые самокаты, которые рассчитаны на компании занимающиеся прокатом подобных транспортных средств.

Известный во всем мире производитель разработал электрические самокаты, которые будут автоматически возвращаться на станцию для подзарядки.

Подробности про новинку пока не раскрывают, но на презентации было сказано, что их самокатами с системой автопилота уже заинтересовались компании Uber и Lyft.

Новый самокат будет стоить 1400 долларов, а это при том, что в прокате сейчас устройства по цене от 200 до 300 долларов, но для их обслуживания приходится держать большой штат сотрудников, которые собирают самокаты на зарядку.