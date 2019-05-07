Китайский режиссер на Huawei P30 Pro снял километражный фильм «Глаз будущего»

Основная камера Huawei P30 Pro была признана лучшей не только специалистами DxOMark, но также и блогерами и обычными пользователями.

Но в ней есть один недостаток — она не может снимать видео в 4К. Ранее президент компании Huawei заявлял, что они не стали активировать в P30 Pro возможность съемки в 4К при 60 к/с, так как 1080p достаточно, к тому же этот формат меньше занимает памяти.

Режиссер Пэн Юлуня показал возможности камеры Huawei P30 Pro. Он создал научно-фантастический фильм «Глаз будущего», используя только китайский смартфон.

В ролике, который можно посмотреть по ссылке, продемонстрированы не только возможности видеосъёмки, но также оптического зума.