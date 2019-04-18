Китайский IT-гигант Tencent намерен выйти на рынок игровых смартфонов

Китайская инвестиционная холдинговая компания Tencent намерена расширить свой бизнес за счет выпуска игровых смартфонов.

По данным источника, Tencent не планирует собственными силами разрабатывать игровой смартфон, а для этого она воспользуется уже существующим производителем.

Среди таких может быть, как Xiaomi, так и Asus или Razer, причем с двумя последними Tencent уже сотрудничает.

Про сам аппарат информации пока нет, но смело можно полагать, что в нем будет большой объём памяти и процессор Snapdragon 855.

По данным источника, показ нового игрового смартфона состоится во второй половине 2019 года.