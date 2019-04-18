Китайский IT-гигант Tencent намерен выйти на рынок игровых смартфонов

Китайский IT-гигант Tencent намерен выйти на рынок игровых смартфонов18.04.2019 15:30
Китайская инвестиционная холдинговая компания Tencent намерена расширить свой бизнес за счет выпуска игровых смартфонов.
По данным источника, Tencent не планирует собственными силами разрабатывать игровой смартфон, а для этого она воспользуется уже существующим производителем.
Среди таких может быть, как Xiaomi, так и Asus или Razer, причем с двумя последними Tencent уже сотрудничает.
Про сам аппарат информации пока нет, но смело можно полагать, что в нем будет большой объём памяти и процессор Snapdragon 855.
По данным источника, показ нового игрового смартфона состоится во второй половине 2019 года.
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