Китайские военные откажутся от Windows и создадут свою ОС

Пока китайские военные пользуются операционной системой Windows, но было принято решение отказаться от ее использования.

Чтобы полностью отказаться от использования американской операционной системы, которая по мнению властей, может быть взломана США, требуется создание новой ОС.

Как сообщают зарубежные СМИ, чтобы быть уверенными в использовании операционной системы, требуется создать собственную.

Уже известно, что разработкой операционной системы с нуля займётся команда по информационной безопасности в интернете (Internet Security Information Leadership Group) под управлением Коммунистической партии КНР.