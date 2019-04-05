Китайские студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов

Apple успела заменить студентам всего 1493 смартфона, тогда как остальные она отказалась менять.

Источникам удалось узнать о большом обмане Apple. Как оказалось в 2017 году два студента из Китая учащихся в Орегоне направляли в «купертиновскую» компанию поддельные iPhone, выдавая их как за поломанные оригиналы. В ответ компания меняла им смартфоны на новые.

В общей сложности студенты направили с пометкой «не включается» 3000 смартфонов. Обменяла компания 1493 устройства, тогда как другие отклонила.

В итоге в Apple оценили ущерб от обмена в 895 800 долларов, то есть по 600 долларов за каждый смартфон.

Пока непонятно, как в компании проверяли подлинность поддельных смартфонов, но студенты утверждают, что они не знали, что все iPhone были неоригинальными.