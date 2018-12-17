Китайские сотовые операторы 31 декабря отключат абонентов от 3G

В Китае начинают отказываться от 3G, а некоторые операторы этой страны и Тайваня, включая Pacific Telecom, уже выключили 3G вышки.

Это произошло в 2017 году. В конце текущего года прекратят вещать 3G и другие мобильные операторы.

Стоит отметить, что 2G в Тайване и КНР уже не работает с 31 июля 2017 года. Операторы сейчас развивают четвертое поколение связи и строят пятое.

Стоит отметить, что в Тайване количество пользователей 4G уже превысило население. Те кто еще не перешёл на 4G в регионе должны это успеть сделать до 1 января 2019 года, так как 31 декабря их смартфоны с устаревшими SIM-картами перестанут работать.