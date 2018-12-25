Китайские компании сотрудникам запретили покупать гаджеты Apple

В Китае нашли способ, как поддержать отечественных производителей смартфонов, после того как топ-менеджер и дочка основателя китайской Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде по требованию США.

Некоторые компании решили увольнять своих сотрудников или штрафовать их за то, что они покупают продукцию Apple.

При покупке смартфона китайского происхождения сотруднику возместят часть его стоимости, а могут даже и полную.

При этом за iPhone решили лишать премии или штрафовать и даже не исключают увольнение. Shanghai Youluoke Electronic and Technology вообще решила своим сотрудникам выдать смартфоны Huawei, причем сделает она это бесплатно.

В Fuchun Technology будут частично компенсировать покупку смартфона от Huawei, а Shenzhen Yidaheng Technology вернет 18% от затраченных средств на смартфон компании Huawei или ZTE.

Также более 20 компаний объявили, что будут покупать еще больше продуктов у Huawei.