Китайская компания Huaqin займется выпуском смартфонов Samsung

Как известно, компания Samsung решила прекратить выпуск смартфонов на собственных предприятиях в Китае, что связано с рядом причин.

При этом уходить с китайского рынка компания не намерена и уже нашла себе партнера, который займется выпуском ее смартфонов.

Как стало известно, Samsung заключила договор с крупной китайской компанией Huaqin, а именно она и займется выпуском корейских смартфонов.

Производство устройств будет происходить по модели ODM (original design manufacturer), а это значит, что в смартфонах может оказаться только название, тогда как за дизайн и технические характеристики отвечать будет производитель.

Стоит отметить, что в Китае смартфоны Samsung производит еще и компания Wintech, но она осуществляет сборку только моделей среднего и начального уровня.