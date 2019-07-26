Китайская компания Alibaba представила свой первый процессор

Китайская компания Alibaba и ее подразделение, занимающееся полупроводниковой продукцией, представила процессор Xuantie 910.

Его разрабатывали для устройств интернета вещей и транспортных средств, оснащенных системой автопилота.

В основе ядра Xuantie 910 лежит открытая архитектура RISC-V, которая является альтернативой ARM.

Xuantie 910 разработчикам будет доступен по лицензии, к тому же данная система позволит отказаться от доминирующей на рынке архитектуры ARM, которая распространяется британской компанией Arm Holdings.

Напомним, после ввода ограничений со стороны правительства США компания Arm Holdings запретила сотрудничать с Huawei и другими ее дочерними компаниями.