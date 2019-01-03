Китай в 2022 году запустит беспилотный высокоскоростной поезд

Китай одна из передовых стран мира и она уже давно строит железнодорожные линии для скоростных поездов.

На этом правительство страны не собирается останавливаться и в 2022 году должны запустить высокоскоростной беспилотный поезд, который должен соединить Пекин и Чжанцзякоу (в последнем будет проводится зимняя Олимпиада 2022).

Тестовый запуск беспилотного поезда прошел еще в прошлом году на участке между Пекином и Шэньяном.

В целом беспилотная система поезда сможет учитывать время движения, останавливаться на станциях, открывать и закрывать двери вагонов.