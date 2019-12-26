Китай создал «национальные» универсальные процессоры

В Китае прошла презентация новых отечественных процессоров Loongson 3A4000 и 3B4000. Это универсальные чипы, которые можно использовать в компьютерах, ноутбуках и серверах.

Новинки являются четырехядерными, и их разработали на архитектуре GS464v. В отличие от прошлой GS464e, новая микроархитектура обладает повышенной частотой работы и поддержкой новых систем безопасности, а также увеличенной вдвое произвольностью.

Loongson 3A4000 и 3B4000 работают на одинаковых частотах 1,5-2,0 ГГц. В чипах кэш-память первого уровня составляет 64 КБ, второго 256 КБ, а третьего уровня — 8 МБ.

Процессоры поддерживают оперативную память DDR4-2400 МГц, но 3B4000 в отличие от 3A4000 способен определять до 8 модулей памяти.

