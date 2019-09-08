Карту Apple Card превратили в нож

Карту Apple Card превратили в нож08.09.2019 00:00
Карта Apple Card на 90% выполнена из титана и на 10 из алюминия, и естественно ее можно заточить и использовать как нож.
Блогер Mirkojax ASMR именно так и поступил. Он свою карту от Apple превратил в нож.
Весь процесс заточки банковской карты он показал на своем канале, а в конце 36 минутного ролика он на овощах продемонстрировал насколько качественно заточена карта.
Стоит отметить, что для создания такого ножа можно использовать любую карту, выполненную из металла.
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