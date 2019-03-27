Карточная игра «Гвинт» выйдет на iPhone в 2019 году

CD Projekt RED разрабатывает мобильную версию карточной игры «Гвинт». Созданная по вселенной «Ведьмака» игра уже предлагается для ПК, Xbox One и PlayStation 4, но разработчики намерены ее запустить еще на смартфонах.

Сейчас ведется адаптация клиента GOG Galaxy, поддерживающего мультиплеер «Гвинта». Его потребовалось очень серьезно изменить, чтобы он работал для мобильных платформ.

Помимо этого, CD Projekt RED на мобильных платформах намерена сохранить красивый дизайн игры и ее эффекты.

В текущем году «Гвинт» станет доступен для iPhone, а вот о ее появлении на Android-устройствах пока ничего не сообщают.

