Канадская Corel приобрела российского разработчика Parallels

Канадская компания Corel приобрела компанию Parallels, которая многим известна тем, что позволяет на компьютерах Apple запускать Windows без перезагрузки системы.

Сумма сделки пока не разглашается, а теперь в портфолио Corel будет вся линейка продукции компании Parallels.

Напомним, Parallels родом из России, а основали ее в 1994 году. Изначально она называлась Standart & Western Software, а позже они купили российские бренды Plesk и Parallels и изменили название на Parallels.

Corel в Канаде была основана в 1980 году, а на данный момент это одна из лидирующих компаний в мире программного обеспечения.

Основным продуктом Corel является ПО CorelDraw, которое позволяет создавать любые векторные рисунки.