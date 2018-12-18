Камеры научились распознавать водителей со смартфоном в руках

Камеры научились распознавать водителей со смартфоном в руках18.12.2018 21:02
В Австралии скоро начнут испытывать дорожные камеры, которые способны определить у водителя в руках телефон.
Разработчиком таких камер стала компания Acusensus, причем аналогичные камеры также создали и в европейских странах.
Скорее всего первой испытания камер начнет именно Acusensus, так как они уже объявили, что две из них будут размещены на скоростной магистрали в Сиднее.
Камеры начнут работать в начале 2019 года, но пока они будут фиксировать нарушения, тогда как штрафы водителям выписывать не будут.
Разработчики решили сперва отработать алгоритмы, а уже потом запускать продукт в полноценное использование.
Специалисты отметили, что только в прошлом году за счет визуального наблюдения в Сиднее за телефон в руках водителя было выписано 42 тысячи штрафов.
Проект Acusensus был поддержан правительством штата и его утвердили после опроса населения, 74% из которого выразили согласие на установку камер.
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