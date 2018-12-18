Камеры научились распознавать водителей со смартфоном в руках

В Австралии скоро начнут испытывать дорожные камеры, которые способны определить у водителя в руках телефон.

Разработчиком таких камер стала компания Acusensus, причем аналогичные камеры также создали и в европейских странах.

Скорее всего первой испытания камер начнет именно Acusensus, так как они уже объявили, что две из них будут размещены на скоростной магистрали в Сиднее.

Камеры начнут работать в начале 2019 года, но пока они будут фиксировать нарушения, тогда как штрафы водителям выписывать не будут.

Разработчики решили сперва отработать алгоритмы, а уже потом запускать продукт в полноценное использование.

Специалисты отметили, что только в прошлом году за счет визуального наблюдения в Сиднее за телефон в руках водителя было выписано 42 тысячи штрафов.

Проект Acusensus был поддержан правительством штата и его утвердили после опроса населения, 74% из которого выразили согласие на установку камер.