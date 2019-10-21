Камеры iPhone 11 и Pixel 4 сравнили в ночных режимах

Основные камеры топовых смартфонов, недавно появившихся на рынке, решили сравнить специалисты Macworld.

Как известно, большинство смартфонов снимают днем неплохо, чего не скажешь о съемках ночью. Именно ночные режимы устройств iPhone 11 и Pixel 4 решили сравнить в реальных условиях.

В итоге результаты оказались довольно неожиданными и Pixel 4 серьезно уступил по качеству съемки iPhone 11.

В последнем камера максимально передает количество светлых деталей, сохраняет правильные тени и ощущение ночной фотографии.

А вот Pixel 4 с тестом справился плохо, так как его камера не передает цвете да еще и пересвечивает отдельные части фото.

Однако в Macworld отметили, что в некоторых случаях iPhone 11 все-таки уступал Pixel 4. По мнению специалистов плохие снимки связаны в первую очередь с аппаратными особенностями Pixel 4.