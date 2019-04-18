Камеру смартфона LG V40 ThinQ протестировали в DxOMark

Специалистам DxOMark на тестирование попал смартфон LG V40 ThinQ, которые заметили, что достойную конкуренцию устройствам от Samsung и Apple он составить не может, хотя в целом его камера оказалась не самой худшей.

LG V40 ThinQ в тесте камеры заработал 93 балла. Лучше всего камера создает фото и за это ей присудили 96 баллов, а вот за съёмку видео модель получила 87 баллов.

Если говорить о среднем балле, то камера LG V40 ThinQ оказалась на уровне iPhone 8, а только в фото она будет на уровне моделей Asus ZenFone 5 и Xiaomi Pocophone F1.