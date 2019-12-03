Камерофоны Huawei P20 и P20 Pro получили обновления

Камерофоны Huawei P20 и P20 Pro получили обновления03.12.2019 12:44
Huawei продолжает проводить обновление своих смартфонов, и теперь новую прошивку получили прошлогодние камерофоны серии P20.
Пока речь идет о стабильной оболочке EMUI 9.1, но скоро Huawei P20 и P20 Pro получат и EMUI 10, созданную на базе Android 10.
Пока десятый «Андроид» для указанных устройств находится в стадии бета-тестирования.
Текущее обновление не приносит существенных изменений, и в основном оно направлено на повышение стабильности работы ОС и исправления ошибок.
В EMUI 9.1 улучшена работа с сетями у некоторых операторов, устранены ошибки, а также произведено исправление багов и опасных уязвимостей.
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