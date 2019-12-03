Камерофоны Huawei P20 и P20 Pro получили обновления

Huawei продолжает проводить обновление своих смартфонов, и теперь новую прошивку получили прошлогодние камерофоны серии P20.

Пока речь идет о стабильной оболочке EMUI 9.1, но скоро Huawei P20 и P20 Pro получат и EMUI 10, созданную на базе Android 10.

Пока десятый «Андроид» для указанных устройств находится в стадии бета-тестирования.

Текущее обновление не приносит существенных изменений, и в основном оно направлено на повышение стабильности работы ОС и исправления ошибок.

В EMUI 9.1 улучшена работа с сетями у некоторых операторов, устранены ошибки, а также произведено исправление багов и опасных уязвимостей.