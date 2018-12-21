Камера Google Pixel 3 установила невероятный мировой рекорд

Специалисты DxOMark протестировали смартфон Google Pixel 3 и занесли его в собственную базу. Стоит отметить, что к смартфону Google Pixel 3 предъявляли большое количество различных претензий, но это не помешало аппарату стать лучшим среди устройств с одной камерой.



В тестах DxOMark смартфон набрал 101 балл, столько же баллов и у iPhone XR, который также оснащен одинарной основной камерой.

При этом Pixel 3 на фотографиях заработал 103 балла (такое же количество балов у iPhone XR), а вот в режиме видео камера Pixel 3 заработала 98 баллов.

У iPhone XR этот показатель составляет 96 баллов. В DxOMark уже отметили, что камера Pixel 3 все-таки лучше, чем у «яблочного» конкурента и сейчас третье поколение «Пикселя» признано лучшим однокамерным смартфоном по версии DxOMark.