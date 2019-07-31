Камера Canon EOS R L получит 75-ти мегапиксельную матрицу

Камера Canon EOS R L получит 75-ти мегапиксельную матрицу31.07.2019 21:39
По данными информаторов, в новой беззеркальной камере Canon EOS R L будет установлена полнокадровая матица с разрешением 75 Мп. Будущая новинка будет ориентирована на фото пейзажей.
Матрица камеры получит двойные пиксели для автоматической фокусировки, к тому же будет реализована система сдвига датчика, а это позволит совершать съёмку в сверхвысоком разрешении — до 400 Мп.
Также сдвиг датчика позволяет реализовать более качественную стабилизацию при съемке видео.
Видоискатель в Canon EOS R L будет такого качества как на камерах Panasonic. Для удобства в фотоаппарате будет два слота для карт памяти.
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