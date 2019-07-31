Камера Canon EOS R L получит 75-ти мегапиксельную матрицу

По данными информаторов, в новой беззеркальной камере Canon EOS R L будет установлена полнокадровая матица с разрешением 75 Мп. Будущая новинка будет ориентирована на фото пейзажей.

Матрица камеры получит двойные пиксели для автоматической фокусировки, к тому же будет реализована система сдвига датчика, а это позволит совершать съёмку в сверхвысоком разрешении — до 400 Мп.

Также сдвиг датчика позволяет реализовать более качественную стабилизацию при съемке видео.

Видоискатель в Canon EOS R L будет такого качества как на камерах Panasonic. Для удобства в фотоаппарате будет два слота для карт памяти.