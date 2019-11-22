«Калашников» показал свой электрический мотоцикл

Презентация прототипа электрического мотоцикла пройдет в Ярославле на форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».

Разработкой элеткробайка занимается концерн «Калашников». Они поделились снимками с порталом Hi-Tech Mail.ru, а также рассекретили некоторые технические особенности мотоцикла.

Байк Cafe Racer получил бесщёточный электрический двигатель с жидкостным охлаждением.

Мощность мотора 55 кВт, а максимальная скорость прототипа составляет 100 км/ч. Питается силовой агрегат от литий-ионной батареи, которой хватит приблизительно на 100 км пути.

В концерне отметили, что их электрический мотоцикл полностью рабочий.

На нем можно ездить, но он пока находится в стадии прототипа. Когда городской электромотоцикл появится в продаже неизвестно.