Как минимум 1 млн компьютеров страдают от главной уязвимости Windows

В Microsoft уверены, что несмотря на все ее старания, еще минимум 1 млн компьютеров под управлением устаревших версий Windows подвержены заражению вирусами наподобие WannaCry.

В компании недавно выпустили патчи, закрывающие уязвимость в операционных системах Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008.

В компании Microsoft несмотря на то, что эти ОС уже давно не поддерживаются всё-таки «залатали» критическую уязвимость удаленного выполнения кода в Microsoft Remote Desktop Services.

Все вышеперечисленные ОС нужно обновлять вручную, так как в автоматическом режиме этого не происходит.

Но пока не все владельцы компьютеров это сделали, поэтому в Microsoft уверены, что атаке опасных вирусов-вымогателей подвержено как минимум 1 млн систем.