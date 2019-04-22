В Сети показали, как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G

Мобильные телефоны за последние десятилетия полностью изменили мир, и сейчас смартфон является неотъемлемой частью человека, которому нужно быть постоянно на связи.

Но именно с развитием мобильного интернета смартфоны стали популярными, ведь без него это обычный телефон с большим сенсорным экраном.

Ресурс GSMArena показал на графике эволюцию развития поколения связи, а по этому графику можно понять, как развивались «умные телефоны».

С 1991 по 2003 год в мире лидером был стандарт 2G, и только с 2003 года 3G начала постепенно расти. Вместе с тем улучшилось качество голосовых звонков, а еще начали предлагать видеосвязь, но из-за высоких тарифов эта услуга не пользовалась большим спросом, да и не у каждого был телефон с фронтальной камерой.

В 2007 году 3G уже был нормой, но в 2009 году стали запускать 4G, и тут открылись новые перспективы.

Операторы более охотно развивали этот стандарт, да и пользователи активнее стали менять свои смартфоны.

Запуск 4G дал новый толчок рынку смартфонов, а операторы получили новые возможности получения прибыли.

Сейчас ведется речь о запуске 5G, но это стандарт начнут массово распространять только во второй половине 2019 года.

Этот стандарт является еще более перспективным, чем 4G, так как позволяет запускать «умные» системы не только на производстве, но и в городе.

Еще 5G сделает новый толчок на рынке смартфонов, так как все начнут менять свои 4G аппараты на более дорогие с 5G.

Эксперты полагают, что с текущим развитием тенденции, 5G станет массовым стандартом к 2023 году, то есть намного быстрее, чем развивались все прошлые стандарты связи.