В Сети показали, как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G

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22 мая : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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В Сети показали, как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G

22.04.2019 11:57

Мобильные телефоны за последние десятилетия полностью изменили мир, и сейчас смартфон является неотъемлемой частью человека, которому нужно быть постоянно на связи.
Но именно с развитием мобильного интернета смартфоны стали популярными, ведь без него это обычный телефон с большим сенсорным экраном.

Ресурс GSMArena показал на графике эволюцию развития поколения связи, а по этому графику можно понять, как развивались «умные телефоны».

С 1991 по 2003 год в мире лидером был стандарт 2G, и только с 2003 года 3G начала постепенно расти. Вместе с тем улучшилось качество голосовых звонков, а еще начали предлагать видеосвязь, но из-за высоких тарифов эта услуга не пользовалась большим спросом, да и не у каждого был телефон с фронтальной камерой.

В 2007 году 3G уже был нормой, но в 2009 году стали запускать 4G, и тут открылись новые перспективы.

Операторы более охотно развивали этот стандарт, да и пользователи активнее стали менять свои смартфоны.

Запуск 4G дал новый толчок рынку смартфонов, а операторы получили новые возможности получения прибыли.

Сейчас ведется речь о запуске 5G, но это стандарт начнут массово распространять только во второй половине 2019 года.

Этот стандарт является еще более перспективным, чем 4G, так как позволяет запускать «умные» системы не только на производстве, но и в городе.

Еще 5G сделает новый толчок на рынке смартфонов, так как все начнут менять свои 4G аппараты на более дорогие с 5G.

Эксперты полагают, что с текущим развитием тенденции, 5G станет массовым стандартом к 2023 году, то есть намного быстрее, чем развивались все прошлые стандарты связи.

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