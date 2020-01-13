К концу 2020 года 5G-смартфоны подешевеют до $145

К концу 2020 года 5G-смартфоны подешевеют до $14514.01.2020 00:46
Такой прогноз делают аналитики из разных компаний.
В прошлом году на рынке смартфонов появились первые модели с поддержкой сетей пятого поколения.
В связи с тем, что технология новая таких смартфонов было выпущено немного и в основном это были флагманские аппараты с высокой стоимостью.
Однако производители не стоят на месте и выпускают новые процессоры, и уже в этом году 5G-смартфоны начнут дешеветь.
Недавно ведущие компании представили процессоры с 5G для среднебюджетных смартфонов. То есть, только в Китае около 20% смартфонов с новым поколением сетей будут оценены в 290 долларов.
При этом уже к концу этого года их стоимость упадет до 145 долларов.
Аналитики прогнозируют, что в 2020 году только на территории Китая будет реализовано 150 млн 5G-смартфонов, а в прошлом году в Китае продали около 13,7 млн единиц.
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