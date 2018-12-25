JOLED показала OLED-панели для мониторов и телевизоров

Молодая японская компания JOLED, которая появилась после слияния подразделений Sony, Panasonic и Japan Display, при поддержке INCJ показала свои новые продукты, созданные по технологии OLED.

Представленные дисплеи предназначены для использования в мониторах, телевизорах и других устройствах.

Для мониторов показали матрицы диагональю 21,6 и 27 дюймов. Первый вариант будет выпускаться с разрешением 1920х1080 или 3840х2160 пикселей, а второй дисплей предложат только с разрешением 3840х2160 пикселей.

Для телевизоров показали 54,6-дюймовую панель с разрешением 4К. Также были продемонстрированы экраны с диагональю 12,3 и 12,2 дюйма.

Их разрешение составляет 1920х720 и 1920х1280 пикселей. Еще японская компания показала гибкие OLED-экраны.