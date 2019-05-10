JerryRigEverything раскритиковал смартфон LG G8 и его аккумулятор

Известный блогер JerryRigEverything недавно провел свои стандартные тесты смартфона LG G8, а теперь он показал разборку аппарата.

В ролике бологер показал, как разбирается корейский смартфон и как в нем менять аккумулятор.

Как выяснилось, для того чтобы снять батарею блогеру ее пришлось погнуть, но такую батарею уже использовать нельзя, так как она в процессе эксплуатации может самовоспламенится.

Получается, что при ремонте смартфона LG G8 обязательно нужно менять и батарею, так как мастер не сможет ее снять и снова установить не повредив ее.

Такие решения только ведут к удорожанию ремонта, поэтому JerryRigEverything посоветовал остановить свой выбор на другом смартфоне, а не на LG G8.

После полной разборки и сборки LG G8 заработал, но блогер отметил, что использовать его с оригинальным аккумулятором уже опасно.

