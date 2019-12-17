JBL представил беспроводные наушники с бесконечным временем работы

JBL представил новые беспроводные наушники, которые можно не заряжать от сети.

Наушники получили название Reflect Eternal и по заявлению разработчиков пользователю достаточно в дневное время пробыть на улице до 150 минут для того, чтобы заряда хватило на 68 часов прослушивания музыки.

Весь секрет представленных наушников заключается в зарядке от света, причем необязательно, чтобы это был солнечный свет, так как будет достаточно и освещения помещения.

Конечно наушники можно заряжать и от сети, а для этого у них встроен стандартный порт USB.

Пока Reflect Eternal находятся в стадии разработки и в JBL решили на выпуск наушников привлечь инвесторов через площадку коллективного финансирования Indiegogo.

За Reflect Eternal просят 99 долларов, а в дальнейшем розничная цена наушников составит 165 долларов, но покупатели через Indiegogo свои наушники начнут получать только в октябре 2020 года.

