Jaybird выпустил беспроводные наушники за 180 долларов 

Jaybird представила новые беспроводные наушники под названием Vista, где применили процессор JBS1, а это решило проблемы с подключением, которые наблюдались в моделях Run и Run XT.

Новинка отличается от других моделей компании наличием USB-C для зарядки аккумулятора в футляре.

Также в Vista использовали более удобную форму держателей в ушной раковине и увеличили время автономной работы.

Как и предыдущие беспроводные наушники Jaybird Vista получили защиту по стандарту IPX7. Продажи новинки стартуют в текущем месяце. Их можно будет купить за 180 долларов