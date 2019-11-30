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30 декабря : суббота

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Japan Display в декабре представит прототип дисплея micro-LED

30.11.2019 13:21

Japan Display создала прототип дисплея micro-LED, диагональ которого составляет 1,6-дюйма, а разрешение 300 на 300 пикселей.

Новая технология в будущем должна использоваться в дисплеях смартфонов и ряде другой мобильной техники.

Все подробности про созданный экран японская компания расскажет в декабре на выставке FinTech JAPAN 2019.

В прототипе экрана использовали технологии американской компании Glo, которая является разработчиком технологий micro-LED на платах LTPS и Si.

Компании принадлежит большое количество патентов, и она является обладателем ряда ключевых технологий необходимых при производстве micro-LED.

Разработка от Japan Display обладает яркостью дисплея 3000 кд/м2 и углами обзора свыше 178 градусов.

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