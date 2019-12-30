Japan Display намерена продать свой завод компаниям Apple и Sharp

Japan Display намерена свой завод продать компаниям Sharp и Apple, такие данные приводит агентство Kyodo.

По неподтверждённым данным, предприятие могут продать за $800 млн, а уже в марте стороны возможной сделки должны принять окончательное решение.

Japan Display планирует продать завод в префектуре Исикава. На нем ранее выпускались дисплеи для техники Apple, но связи с сокращением объёмов заказов завод с июля не работает.

Стоит отметить, что Japan Display был открыт в 2016 году, и при его строительстве и запуске, инвестиции поступали даже от Apple, но в дальнейшем она не стала обеспечивать предприятие заказами.