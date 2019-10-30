Израильскую фирму обвинили в слежке за пользователями WhatsApp

NSO Group является разработчиком программы Pegasus, а через нее были взломаны смартфоны не менее 100 журналистов «диссидентов» и правозащитников.

От программы шпиона Pegasus практически невозможно уберечься, и после установки ее не смартфон программа начинает контролировать на устройстве электронную почту, переписку и записывать разговоры.

Стоит отметить, что это первый случай, когда руководство мессенджера подает иск на частную компанию за шпионаж.