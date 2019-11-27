Из-за высокого спроса Apple удвоит производство AirPods Pro

Только в этом году американская компания может продать порядка 60 млн наушников, что окажется существенно больше, чем годом ранее.

Высокий спрос на AirPods Pro стал причиной необходимости увеличения объёмов производства, пишет gazetadaily.ru.

Согласно последним данным, Apple дала распоряжение своим партнерам, в частности Luxshare-ICT, увеличить объёмы выпуска в два раза.

То есть на предприятии теперь будут выпускать по два миллиона AirPods Pro в месяц. Компания GoerTek между тем увеличит объёмы выпуска обычных AirPods.

Стоит отметить, что на рынке США очередь на AirPods Pro составляет уже 4 недели. В России наблюдается аналогичная ситуация.