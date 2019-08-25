Из-за санкций США Huawei потеряет около 10 млрд долларов

Китайская компания предварительно подсчитала, сколько она потеряет на фоне санкций США.

Представители компании заявили, что ожидали намного больше потерь из-за санкций, но в результате предварительные подсчеты показали, что потери составят около 10 млрд долларов.

Ранее предполагалось, что потери будут существенно выше, чем указанная сумма.

Было отмечено, что сложившаяся ситуация изменила бизнес-стратегию компании, тем не менее производитель позитивно настроен и будет продолжать активно развиваться и выпускать новые продукты.