Из-за санкций США Huawei потеряет около 10 млрд долларов

Из-за санкций США Huawei потеряет около 10 млрд долларов25.08.2019 19:48
Китайская компания предварительно подсчитала, сколько она потеряет на фоне санкций США.
Представители компании заявили, что ожидали намного больше потерь из-за санкций, но в результате предварительные подсчеты показали, что потери составят около 10 млрд долларов.
Ранее предполагалось, что потери будут существенно выше, чем указанная сумма.
Было отмечено, что сложившаяся ситуация изменила бизнес-стратегию компании, тем не менее производитель позитивно настроен и будет продолжать активно развиваться и выпускать новые продукты.
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