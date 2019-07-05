Из-за низкого спроса на iPhone Apple выплатила штраф Samsung

Ранее в Сети были упоминания о возможно штрафе, который могла выписать Samsung американской компании.

Теперь авторитетные зарубежные издания пишут, что Apple все-таки выплатила штраф Samsung из-за низкого спроса на iPhone.

Дело в том, что Apple заказала у Samsung большой объём дисплеев OLED для своих смартфонов, но в связи с тем, что последние продаются не такими объёмами как ожидалось, немало дисплеев оказались не использованы.

В результате американская корпорация выплатила южнокорейской компании 800 млрд вон или около 683 млн долларов в качестве неустойки.

Несмотря на то, что сама Apple больше не публикует отчетных данных по продажам устройств, становится понятным, что объёмы реализации сократились.