Один из топ-менеджеров сообщил об уходе из китайской компании на своей странице в Twitter.

Из компании Xiaomi начали уходить топ-менеджеры, по крайне мере о таком намерении заявили сразу два представителя – глава отдела бренда Poco Джай Мани (Jai Mani) и международный директор по продуктам и маркетингу Xiaomi Донован Сунг (Donovan Sung).

Эти люди проработали в компании не менее пяти лет. Как сообщил Донован Сунг он через месяц отправится на новую должность в компанию Google в Сингапуре и будет заниматься продвижением системы Google Pay.

Что касается Джай Мани, то о его возможном новом месте работы информации пока нет.