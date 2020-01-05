Источник назвал главные отличия Huawei P40, P40 Pro и P40 Plus

Huawei в организации Bluetooth Special Interest Group сертифицировала три новых смартфона, все они получат поддержку Bluetooth 5.1.

Что это за аппараты в сертификации не указано, но инсайдер из Китая уверяет, что это смартфоны серии Huawei P40.

По слухам, в 2020 году серия Huawei P40 сразу будет представлена в трех версиях — P40, P40 Pro и P40 Plus.

По данным источника, самая простая версия смартфона получит обычный плоский экран, а P40 Pro и P40 Plus оснастят экраном загнутым с четырёх сторон, при этом дисплей P40 Plus еще будет увеличенного размера.

Показ Huawei P40 состоится в марте, а саму презентацию организуют в Париже.