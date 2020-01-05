Источник назвал главные отличия Huawei P40, P40 Pro и P40 Plus

Источник назвал главные отличия Huawei P40, P40 Pro и P40 Plus05.01.2020 09:34
Huawei в организации Bluetooth Special Interest Group сертифицировала три новых смартфона, все они получат поддержку Bluetooth 5.1.
Что это за аппараты в сертификации не указано, но инсайдер из Китая уверяет, что это смартфоны серии Huawei P40.
По слухам, в 2020 году серия Huawei P40 сразу будет представлена в трех версиях — P40, P40 Pro и P40 Plus.
По данным источника, самая простая версия смартфона получит обычный плоский экран, а P40 Pro и P40 Plus оснастят экраном загнутым с четырёх сторон, при этом дисплей P40 Plus еще будет увеличенного размера.
Показ Huawei P40 состоится в марте, а саму презентацию организуют в Париже.
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