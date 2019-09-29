Исследователи рассказали об опасности умных устройств

Группа специалистов провела собственное исследование и поспешила рассказать об опасности, которую несут умные устройства.

В частности, речь идет об умных колонках от известных компаний, телевизорах, дверных замков и др. В общей сложности исследование затрагивало 81 умное устройство мировых брендов.

Как заявили исследователи, опасность этих устройств кроется в передаче данных о пользователях.

Речь идет о данных не только предназначенных для лучшего подбора контента или рекламы, но и данных об IP-адресе, MAC-адресе, геолокации, а в некоторых случаях устройства передают изображения, аудиофайлы или даже видео с происходящим в доме.

Все это может попасть в руки злоумышленников и использоваться против пользователя.

Как заявили исследователи, это только начало большого исследования, по результатам которого будет опубликовало руководство по эксплуатации умных устройств, чтобы контролировать передаваемую ими информацию.