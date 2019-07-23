iPhone XR стал самым популярным смартфоном Apple с 2015 года

iPhone XR стал самым популярным смартфоном Apple с 2015 года23.07.2019 20:07
Аналитическая фирма Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) опубликовала данные по продажам смартфонов американской компании Apple за третий финансовый квартал этого года.
В этот период iPhone XR стал самым популярным смартфоном Apple, причем его объёмы продаж оказались лучшими среди других смартфонов с 2015 года.
Согласно опубликованной статистике, 48 процентов от всех реализованных устройств компании пришлось именно на iPhone XR.
Такая популярность модели зафиксирована впервые с 2015 года, когда лучшие продажи показывал iPhone 6.
Что касается продаж линейки 2018 года в целом, то на iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR пришлось 67 процентов от общего объёма проданных смартфонов компании.
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