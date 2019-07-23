iPhone XR стал самым популярным смартфоном Apple с 2015 года

Аналитическая фирма Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) опубликовала данные по продажам смартфонов американской компании Apple за третий финансовый квартал этого года.

В этот период iPhone XR стал самым популярным смартфоном Apple, причем его объёмы продаж оказались лучшими среди других смартфонов с 2015 года.

Согласно опубликованной статистике, 48 процентов от всех реализованных устройств компании пришлось именно на iPhone XR.

Такая популярность модели зафиксирована впервые с 2015 года, когда лучшие продажи показывал iPhone 6.

Что касается продаж линейки 2018 года в целом, то на iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR пришлось 67 процентов от общего объёма проданных смартфонов компании.