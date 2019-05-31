iPhone XR 2019 в четырех цветах представлен на новых изображениях

iPhone XR 2019 в четырех цветах представлен на новых изображениях31.05.2019 21:11
В этом году преемник iPhone XR будет представлен в четырех цветах, среди которых окажется красный, черный, серый и золотой.
Все варианты исполнения отобразили на качественных изображениях, опубликованных в Сети, только на них устройство представлено в прозрачном защитном чехле.
Напомним, что презентация смартфонов 2019 года от американской компании состоится в сентябре.
Как уже сообщалось неоднократно, смартфоны отличаться от предшественников будут более тонкой «монобровью» и основной камерой, которая будет расположена в квадратном модуле.
Старшие версии получат тройную, а младшая двойную основную камеру.
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