iPhone XR 2019 в четырех цветах представлен на новых изображениях

В этом году преемник iPhone XR будет представлен в четырех цветах, среди которых окажется красный, черный, серый и золотой.

Все варианты исполнения отобразили на качественных изображениях, опубликованных в Сети, только на них устройство представлено в прозрачном защитном чехле.

Напомним, что презентация смартфонов 2019 года от американской компании состоится в сентябре.

Как уже сообщалось неоднократно, смартфоны отличаться от предшественников будут более тонкой «монобровью» и основной камерой, которая будет расположена в квадратном модуле.

Старшие версии получат тройную, а младшая двойную основную камеру.