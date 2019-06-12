IPhone XR 2019 будет самым автономным смартфоном Apple

Зарубежные инсайдеры опубликовали новую порцию подробностей о следующем IPhone XR.

Как известно, «яблочные» смартфоны будут традиционно представлены в сентябре, но уже сейчас в целом известно, как они будут выглядеть и какие в них окажутся особенности.

На этот раз специалисты заявили, что IPhone XR 2019 будет самым автономным смартфоном в истории Apple.

Во-первых, в устройстве будет установлен новый мощный процессор, созданный по 7-нанометровой, позволяющий еще больше экономить заряд аккумулятора, а во-вторых, батарея в новом IPhone XR 2019 будет большей емкости.

К тому же в компании работают над оптимизацией операционной системы, что также позволит экономить заряд.

Теперь поставщиком аккумуляторов для американской компании стала компания ATL, а ее емкость для смартфона составит 3 110 мАч, тогда как у текущей модели показатель составляет 2 942 мАч.

Актуальная версия iPhone XR уже выделилась не раз в разных тестах на автономность, показав большое время работы на одной подзарядке.