IPhone XR 2019 будет самым автономным смартфоном Apple

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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IPhone XR 2019 будет самым автономным смартфоном Apple

12.06.2019 19:28

Зарубежные инсайдеры опубликовали новую порцию подробностей о следующем IPhone XR.
Как известно, «яблочные» смартфоны будут традиционно представлены в сентябре, но уже сейчас в целом известно, как они будут выглядеть и какие в них окажутся особенности.

На этот раз специалисты заявили, что IPhone XR 2019 будет самым автономным смартфоном в истории Apple.

Во-первых, в устройстве будет установлен новый мощный процессор, созданный по 7-нанометровой, позволяющий еще больше экономить заряд аккумулятора, а во-вторых, батарея в новом IPhone XR 2019 будет большей емкости.

К тому же в компании работают над оптимизацией операционной системы, что также позволит экономить заряд.

Теперь поставщиком аккумуляторов для американской компании стала компания ATL, а ее емкость для смартфона составит 3 110 мАч, тогда как у текущей модели показатель составляет 2 942 мАч.

Актуальная версия iPhone XR уже выделилась не раз в разных тестах на автономность, показав большое время работы на одной подзарядке.

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