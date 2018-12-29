iPhone X «как новый»: в Россию привезли восстановленную «десятку»

Сразу после презентации новых iPhone компания Apple в РФ с продажи убрала iPhone X, а теперь этот аппарат вернулся на российский рынок, но в качестве восстановленного.

Американская компания начала официальные продажи iPhone X с приставкой «как новый».

Конечно он не новый, а восстановленный, при этом на него действует официальная гарантия.

Теперь iPhone X можно купить по цене от 58 990 рублей и это цена за версию с 64ГБ памяти, тогда как вариант с 256 ГБ флеш-памяти оценили в 68 990 рублей.

Для сравнения в 2017 году на старте продаж за «десятку» просили 82 тысячи рублей, но на самом деле большим спросом пользовались самые дорогие версии, чья стоимость составляла 92 тыс. рублей.