IPhone SE2 получит сканер отпечатка пальца в кнопке питания

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6 февраля : понедельник

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Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфонов

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Обзоры рынков

IPhone SE2 получит сканер отпечатка пальца в кнопке питания

05.01.2020 19:13

По данным инсайдеров iPhone SE2 будет представлен в марте 2020 года.

Это будет самый дешевый смартфон компании Apple. По новым данным, в смартфоне не будет системы распознавания лиц и вырезов, а камеру и динамик расположат в верхней узкой рамке.

В смартфоне также применять новую систему Touch ID, и она будет расположена в кнопке разблокировки.

Такое решение сейчас можно встретить в смартфонах Honor 20 и Honor 20 Pro.

Ранее сообщалось, что iPhone SE2 в США будет стоить 400 долларов. В аппарате будет установлен процессор A13, 3 ГБ оперативной памяти, батарея на 2000 мАч и 12 Мп одинарная камера.

Digitimes: компания Apple разрабатывает четыре смартфона iPhone

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