IPhone SE2 получит сканер отпечатка пальца в кнопке питания

IPhone SE2 получит сканер отпечатка пальца в кнопке питания05.01.2020 19:13
По данным инсайдеров iPhone SE2 будет представлен в марте 2020 года.
Это будет самый дешевый смартфон компании Apple. По новым данным, в смартфоне не будет системы распознавания лиц и вырезов, а камеру и динамик расположат в верхней узкой рамке.
В смартфоне также применять новую систему Touch ID, и она будет расположена в кнопке разблокировки.
Такое решение сейчас можно встретить в смартфонах Honor 20 и Honor 20 Pro.
Ранее сообщалось, что iPhone SE2 в США будет стоить 400 долларов. В аппарате будет установлен процессор A13, 3 ГБ оперативной памяти, батарея на 2000 мАч и 12 Мп одинарная камера.
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