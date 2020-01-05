IPhone SE2 получит сканер отпечатка пальца в кнопке питания

По данным инсайдеров iPhone SE2 будет представлен в марте 2020 года.

Это будет самый дешевый смартфон компании Apple. По новым данным, в смартфоне не будет системы распознавания лиц и вырезов, а камеру и динамик расположат в верхней узкой рамке.

В смартфоне также применять новую систему Touch ID, и она будет расположена в кнопке разблокировки.

Такое решение сейчас можно встретить в смартфонах Honor 20 и Honor 20 Pro.

Ранее сообщалось, что iPhone SE2 в США будет стоить 400 долларов. В аппарате будет установлен процессор A13, 3 ГБ оперативной памяти, батарея на 2000 мАч и 12 Мп одинарная камера.