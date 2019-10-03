IPhone SE 2 выйдет в I квартале 2020 года и будет похож на iPhone 8

Инсайдеры про iPhone SE 2 уже два года распространяют слухи, но компактный смартфон за все это время так и не появился.

В целом уже можно усомнится в разработке такого устройства, при этом инсайдеры уверяют, что Apple его разрабатывает и по данным аналитика Мин-Чи Куо, iPhone SE 2 будет представлен в 2020 году.

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо сообщает, что показ iPhone SE 2 состоится в первом квартале следующего года.

В смартфоне установят процессор Apple A13 и 3 ГБ оперативной памяти.

Внешность iPhone SE 2 будет очень похожа на iPhone 8, а розничная цена смартфона составит около 450 долларов.