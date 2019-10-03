IPhone SE 2 выйдет в I квартале 2020 года и будет похож на iPhone 8

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3 ноября : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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IPhone SE 2 выйдет в I квартале 2020 года и будет похож на iPhone 8

03.10.2019 19:12

Инсайдеры про iPhone SE 2 уже два года распространяют слухи, но компактный смартфон за все это время так и не появился.

В целом уже можно усомнится в разработке такого устройства, при этом инсайдеры уверяют, что Apple его разрабатывает и по данным аналитика Мин-Чи Куо, iPhone SE 2 будет представлен в 2020 году.

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо сообщает, что показ iPhone SE 2 состоится в первом квартале следующего года.

В смартфоне установят процессор Apple A13 и 3 ГБ оперативной памяти.

Внешность iPhone SE 2 будет очень похожа на iPhone 8, а розничная цена смартфона составит около 450 долларов.

 

Поломки и ремонт iPhone 7

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