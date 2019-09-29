iPhone пролежал на дне реки 15 месяцев и остался рабочим

Известный в youtube видеоблогер, который постоянно ищет на дне реки потерянные вещи, нашел iPhone.

Об истории блогер поведал в своем видео, где показали, как со дна реки достали смартфон.

iPhone лежал на дне в водонепроницаемом чехле и после того, как его достали из чехла ему потребовалась зарядка.

В результате смартфон включился и блогер смог связаться с его владельцем.

Им оказалась девушка, которая рассказала, что потеряла устройство около 15 месяцев назад и очень переживала по этому поводу, так как в нем были фотографии ее покойного отца.

Таким образом, блогер помог девушке и вернул ее смартфон.