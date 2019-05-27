iPhone позволит одновременно подключить две пары Bluetooth

iPhone позволит одновременно подключить две пары Bluetooth27.05.2019 20:30
Apple в новых смартфонах iPhone позволит через Bluetooth передавать звук одновременно на два устройства.
Такие данные приводит блог Mac Otakara со ссылкой на собственные источники. Указано, что звук к примеру, можно будет отправить на AirPods и на другое беспроводное устройство, а это может быть домашняя колонка.
Также пользователь сможет подключить смартфон к мультимедийной системе автомобиля и одновременно слушать музыку в AirPods и получать указания по маршруту.
Подобное решение уже есть в смартфонах от Samsung, но только во флагманских аппаратах.
Предположительно, одновременный вывод звука будет реализован на программном уровне, а значит такая функция появится в смартфонах с Bluetooth 5.0, среди которых iPhone 8, iPhone X и iPhone XS.
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