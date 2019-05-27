iPhone позволит одновременно подключить две пары Bluetooth

Apple в новых смартфонах iPhone позволит через Bluetooth передавать звук одновременно на два устройства.

Такие данные приводит блог Mac Otakara со ссылкой на собственные источники. Указано, что звук к примеру, можно будет отправить на AirPods и на другое беспроводное устройство, а это может быть домашняя колонка.

Также пользователь сможет подключить смартфон к мультимедийной системе автомобиля и одновременно слушать музыку в AirPods и получать указания по маршруту.

Подобное решение уже есть в смартфонах от Samsung, но только во флагманских аппаратах.

Предположительно, одновременный вывод звука будет реализован на программном уровне, а значит такая функция появится в смартфонах с Bluetooth 5.0, среди которых iPhone 8, iPhone X и iPhone XS.