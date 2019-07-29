iPhone получат поддержку сетей 5G уже в 2020 году

Модели смартфонов, которые представят в этом году будут похожи на актуальные версии за исключением нового процессора, а также камеры.

При этом в 2020 году ожидается дебют новых устройств, которые получат новейший дизайн, а также в линейке может появиться компактная модель.

К тому же iPhone получат поддержку сетей 5G, причем если ранее были слухи о том, что такую технологию предложат только для старших моделей, то теперь аналитик Мин-Чи Куо заявляется, что она появиться и в недорогом смартфоне.

В смартфонах компании 2020 года будут установлены модемы от Qualcomm, при этом уже в 2021 году должен быть готов модем собственной разработки Apple.