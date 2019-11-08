iPhone отлично распознают поддельные AirPods Pro08.11.2019 13:18
Первые поддельные наушники в Китае начали предлагать спустя пару дней после презентации оригинальных AirPods Pro.
Интересно, что стоимость таких наушников всего 60 долларов и они практически не отличаются от оригинальных внешне.
Различить подделку можно только заглянув под амбушюр, где будет белый пластик, тогда как у оригинальных наушников он черный.
Самым впечатляющим во все этом становится тот факт, что iPhone отлично распознают поддельные AirPods Pro.
Впрочем, внешнее сходство и работа со смартфонами это все положительные моменты, так как звук в подделке ужасный.
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