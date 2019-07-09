iPhone могут получить OLED-экраны от китайской компании BOE

iPhone могут получить OLED-экраны от китайской компании BOE09.07.2019 20:46
Ранее уже были слухи, что смартфоны американской компании могут оснастить дисплеями, произведенными китайской компанией BOE.
Теперь сообщается, что Apple все-таки может включить в список поставщиков BOE, наряду с LG.
Сейчас для смартфонов бренда используются OLED-экраны компании Samsung, а недавно стало известно, что последняя обязала Apple выплатить штраф за неустойку в связи с низким спросом на iPhone.
Последние продаются меньшими объёмами, чем было заказано экранов для них, поэтому часть из заказанного объёма оказалась не использована.
К тому же ситуация между Японией и Южной Кореей может привести к тому, что Samsung может вынужденно снизить производство экранов.
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