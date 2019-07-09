iPhone могут получить OLED-экраны от китайской компании BOE

Ранее уже были слухи, что смартфоны американской компании могут оснастить дисплеями, произведенными китайской компанией BOE.

Теперь сообщается, что Apple все-таки может включить в список поставщиков BOE, наряду с LG.

Сейчас для смартфонов бренда используются OLED-экраны компании Samsung, а недавно стало известно, что последняя обязала Apple выплатить штраф за неустойку в связи с низким спросом на iPhone.

Последние продаются меньшими объёмами, чем было заказано экранов для них, поэтому часть из заказанного объёма оказалась не использована.

К тому же ситуация между Японией и Южной Кореей может привести к тому, что Samsung может вынужденно снизить производство экранов.