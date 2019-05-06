iPhone и iPad получат новые более дешевые антенны

Apple откажется от жидкокристаллических полимерных антенн (LCP) для мобильных устройств и начнет использовать антенны, созданные по технологии MPI. Об этом сообщает авторитетный аналитик Минг-Чи Куо. Стоит отметить, что его прогнозы, касающиеся Apple, обычно являются очень точными.

По мнению Минг-Чи Куо, американская компания в моделях 2019 года уже будет использовать MPI антенны которые дешевле чем LCP, при этом по уровню сигнала они не уступают.

К тому же до выхода iPhone 5G все производственные проблемы с MPI будут решены, и они смогут работать с новыми частотами.

Ожидается, что новые антенны будут устанавливать и в планшетах Apple.